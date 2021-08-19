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09:37 (мск), источник: Известия

Талибы уточнили число погибших в аэропорту Кабула

С 15 августа в аэропорту столицы Афганистана в результате давки или стрельбы погибли 12 человек. Об этом 19 августа сообщает Reuters со ссылкой на представителей НАТО и «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Источник: AFP 2021

Представитель талибов также призвал местных жителей не создавать толпу, а отправиться по домам.

«Мы не хотим причинить вред тем, кто находится в аэропорту», — заявил представитель движения «Талибан».

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Ранее в этот день появилось видео из аэропорта Кабула. Там солдаты западной коалиции начали выгонять из здания пытающихся улететь из страны афганцев, в том числе детей.

Из-за того, что местные жители пытаются улететь из Афганистана, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Первоначально сообщалось, что в результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

16 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Официальные лица Пентагона и Госдепа указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

В Госдепартаменте США в тот же день заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран. США намерены предоставить три свои военные базы для размещения до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели.

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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