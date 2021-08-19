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10:48 (мск), источник: ТАСС

В «Единой России» подготовили законопроект о запрете въезда в РФ русофобам

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, который призван запретить въезд в РФ иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

«Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований», — сказал Хинштейн журналистам. В частности, речь идет о людях, которые «возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны».

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По словам депутата, основаниями для запрета на въезд также станут осквернение символов воинской славы России, причинение вреда воинским захоронениям, памятникам, стелам, обелискам и другим мемориалам в память о погибших при защите Отечества, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в военные годы, о ветеранах, пропаганда, демонстрация, изготовление нацистской или экстремистской символики, а также отрицание фактов, установленных приговором Нюренбергского трибунала, одобрение преступлений нацистов.

«Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Как раз об этом министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне с казахстанским и кыргызстанским коллегами», — напомнил Хинштейн.

Изменения предлагается внести в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» в части расширения оснований для запрета въезда в Россию. Как утверждает Хинштейн, МВД России полностью поддерживает предложенную депутатами от «Единой России» концепцию законопроекта.

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