Боррель: ЕС должен не допустить контроля России и Китая над Афганистаном

«Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану, где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула», — заявил господин Боррель (цитата по ТАСС).
Представитель ЕС также заявил, что необходимо тесно сотрудничать с США и «активизировать дипломатические усилия по выработке общей позиции с союзниками». По его словам, с талибами (террористическое движение, запрещено в РФ) необходимо вести диалог, а также активно сотрудничать с теми, кто имеет влияние на ситуацию в Афганистане.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) принял решение приостановить помощь Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны. Государство должно было получить порядка $455 млн помощи. Германия также прекратила оказывать государству финансовую помощь на фоне конфликта.
15 августа талибы вошли в Кабул и к концу дня объявили, что контролируют всю страну. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан. Представители террористического движения рассказали о консультациях с бывшими руководителями Афганистана. Боевики намерены предложить им должности в новом правительстве. Представитель движения сказал, что женщины также смогут принимать участие в работе новой администрации.