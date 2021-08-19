В МИД ответили на слова Борреля о влиянии Москвы и Пекина в Афганистане

«Пусть попробуют не дать», — прокомментировал Грушко заявление Борреля. По его словам, это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. «Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана. — прим.), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», — пояснил Грушко.
Он высказал предположение, что Брюссель исходит из того, что после выхода США и союзников из Афганистана признанный террористической организацией и запрещенный в РФ «Талибан» будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя. «Это все та же пресловутая игра “с нулевым результатом”, судьбы самих афганцев здесь на последнем месте», — подчеркнул замминистра.
Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз признал победу движения «Талибан» в войне в Афганистане, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями страны, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы.
5 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.