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13:30 (мск), источник: Ведомости

В МИД ответили на слова Борреля о влиянии Москвы и Пекина в Афганистане

Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

«Пусть попробуют не дать», — прокомментировал Грушко заявление Борреля. По его словам, это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. «Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана. — прим.), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», — пояснил Грушко.

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Он высказал предположение, что Брюссель исходит из того, что после выхода США и союзников из Афганистана признанный террористической организацией и запрещенный в РФ «Талибан» будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя. «Это все та же пресловутая игра “с нулевым результатом”, судьбы самих афганцев здесь на последнем месте», — подчеркнул замминистра.

Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз признал победу движения «Талибан» в войне в Афганистане, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями страны, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы.

5 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

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