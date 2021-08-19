Зеленский уверен в радостном принятии украинской власти в Крыму

«Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму», — сказал господин Зеленский изданию «Украинская правда».
Он считает, что Россия давно работала с жителями Крыма, но они все равно не считали себя русскими.
Президент также пообещал после «возвращения» Крыма поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал шампанского «Новый Свет».
Ранее глава государства сказал, что Крым никогда не будет российской территорией, а возвращение полуострова и Донбасса под контроль украинской власти — вопрос времени. Он назвал «переписывание истории» невозможным.