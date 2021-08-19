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13:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский уверен в радостном принятии украинской власти в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что украинскую власть в Крыму примут «с радостью». Он полагает, что с Украиной на полуостров «вернется жизнь».

Источник: AP 2021

«Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму», — сказал господин Зеленский изданию «Украинская правда».

Он считает, что Россия давно работала с жителями Крыма, но они все равно не считали себя русскими.

Президент также пообещал после «возвращения» Крыма поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал шампанского «Новый Свет».

Ранее глава государства сказал, что Крым никогда не будет российской территорией, а возвращение полуострова и Донбасса под контроль украинской власти — вопрос времени. Он назвал «переписывание истории» невозможным.

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