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16:29 (мск), источник: ТАСС

Захарова: приход талибов к власти в Кабуле — это реальность, которую необходимо учитывать

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Приход движения «Талибан» (запрещено в РФ) к власти в Кабуле — это реальность, с которой мировому сообществу необходимо считаться. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Приход талибов к власти в Кабуле — это реальность, которую, безусловно, мировому сообществу следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном», — сказала она.

«Покинувший страну президент [Ашраф] Гани, который недавно был обнаружен в ОАЭ, безусловно, несет ответственность за произошедшее, — продолжила дипломат. — На протяжении последних трех лет он располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечивать успех межафганского мирного процесса и содействовать плавному формированию инклюзивного правительства с участием всех этнополитических сил страны, однако этот шанс был упущен».

Захарова обратила внимание, что талибы активно взялись за наведение порядка и демонстрируют настрой на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами.

Эвакуация россиян и гарантии безопасности

«Я также хотела бы подчеркнуть, что речь об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет. В настоящее время идет проработка в обычном режиме вопросов об организации нескольких чартерных рейсов. Собственно, мы это делали и ранее в условиях пандемии коронавируса, задействуя местную авиакомпанию. Поскольку сейчас такой возможности нет, планируется организация спецрейсов, в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан. Представители талибов заверили российскую сторону в отсутствии каких-либо препятствий к этому и дали соответствующие гарантии безопасности», — сказала она.

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«В свете ситуации, наблюдаемой сейчас в аэропорту Кабула, и неспособности ряда западных государств наладить вывоз из Афганистана своих дипломатов, военнослужащих и гражданских лиц, не говоря уже о сотрудничавших с ними гражданах Афганистана, их семьях, желающих покинуть страну, но не имеющих такой возможности, хотели ли бы сообщить следующее: в целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», — сказала она.

«Как заверили нас представители новых властей в Афганистане, нет никаких принципиальных препятствий для прилета в Кабул и вылета российских воздушных судов. Безопасность самолетов, экипажей и пассажиров гарантируется», — добавила дипломат.

Захарова отметила, что Россия не располагает данными о том, что в аэропорту Кабула могли пострадать россияне. «У нас нет сведений или какой-либо информации о том, что в результате известных событий в кабульском аэропорту в последние дни пострадал кто-либо из граждан нашей страны», — сказала она.

Консульская работа

Консульская служба посольства России в Афганистане испытывает естественные трудности, связанные с развалом прежней государственной системы, пояснила представитель МИД РФ.

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«В консульской работе, конечно, [есть] определенные трудности, связанные с развалом прежней государственной системы Афганистана. Эти трудности естественные присутствуют. По понятным причинам приостановлена легализация документов. Хотела бы подчеркнуть, что это связано с развалом госслужбы, которая ранее действовала на территории Афганистана», — сказала она.

Также представитель МИД РФ добавила, что порядка 100 граждан России находятся на консульском учете в посольстве в Афганистане.

«На консульском учете состоят порядка 100 российских граждан, в основном этнических афганцев, которые в разное время учились в России и СССР, обзавелись семьями, получали гражданство, возвращались на свою историческую родину. Консульская служба посольства сфокусирована на работе с ними и другими обращениями от российских граждан», — сказала она.

Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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