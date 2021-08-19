Талибы издали декларацию о победе над Британской империей, СССР и США

День независимости Афганистана отмечается 19 августа по случаю подписания англо-афганского договора в 1919 году. Великобритания тогда признала независимость Афганистана.
Ссылку на декларацию опубликовал официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид в Twitter, но она не работает. Выдержки из документа приводит ТАСС. «Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны», — говорится в документе.
Талибы считают, что 102 года назад моджахеды (борцы за свободу) Афганистана обрели независимость «от британского колониального господства в результате восьмидесятилетнего сопротивления». Они связали «крах Британской империи от рук афганских моджахедов» со «спасением от оков колониализма» других наций.
Также талибы считают, что победили СССР, «стерев его имя» с карты мира. Теперь же США «с треском потерпели неудачу сопротивлению моджахедов и были вынуждены покинуть Афганистан».
США и их союзники по НАТО начали вывод войск из Афганистана весной 2021 года. «Талибан» захватил Кабул 15 августа и заявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Талибы считают, что у них сейчас «очень хорошие» отношения с Россией, Китаем и Пакистаном.