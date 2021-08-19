22:38 (мск), источник: РБК
Зеленский сравнил «Северный поток-2» с плохим фильмом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» повлечет риски не только для Украины, но и для Европы, передает NV.ua.
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«Мы считаем, что это формат оружия. Это знаете, как плохое кино, Nord Stream 2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно — Россия может себе позволить — создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно
До конца строительства «Северного потока-2» остались считаные недели, заявил 9 августа посол России в Германии Сергей Нечаев.
Изначально трубопровод должен был быть готов к концу 2019 года, но завершению проекта помешали санкции США. Однако в июле США и Германия сообщили о договоренности по «Северному потоку-2», которая позволит России достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей.
В совместном заявлении США и Германия пообещали Украине несколько гарантий. В частности, ФРГ поможет Украине добиться продления контракта на транзит российского газа еще на десять лет после 2024 года, а также выступит за введение санкций против России на европейском уровне, если Москва станет использовать энергоресурсы для давления на другие страны, в том числе начнет злоупотреблять «Северным потоком-2».
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка не решает проблему безопасности Украины. «Игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того чтобы максимально защитить Украину», — сказал он. По словам Кулебы, Киев продолжит отстаивать свои интересы.
Россия неоднократно заявляла, что не использовала энергоресурсы «в качестве орудия политического давления». По словам