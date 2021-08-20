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05:39 (мск), источник: ТАСС

США пытаются подсчитать, сколько их вооружения могло попасть в руки талибов

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Власти США пытаются подсчитать, какое количество американского оружия и военной техники, переданного Вашингтоном афганским ВС, могло впоследствии попасть в руки боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в четверг в эфире телекомпании CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Источник: AP 2021

«“Талибан” захватил военное оборудование на миллиарды долларов, в том числе вертолеты Black Hawk. Знаем ли мы, каким именно количеством нашей дорогой военной техники обладает эта террористическая организация?» — спросила у Салливана журналистка CBS.

«Министерство обороны [США] работает над учетом всех наименований оборонных изделий, направленных силам безопасности Афганистана, которые могли попасть в руки талибов», — ответил на это помощник главы государства.

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«Это трудные решения, которые президенту [США] приходится принимать в войне, в которой мы поддерживаем наших союзников и партнеров. Афганские военные просили США предоставить им средства для борьбы с талибами. Так что у президента [США] был выбор: ответить “нет” и оставить их без этих средств или же сказать “да” и пойти на риск того, что в случае проигрыша [афганского правительства] они [эти средства] попадут к талибам. Ни один из этих вариантов не был идеальным, но он [президент США] выбрал тот, который, по его мнению, больше всего соответствовал интересам нашей страны, именно поэтому мы оказались в этой ситуации, которая есть сегодня», — добавил Салливан.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого радикальное движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной.

15 августа талибы без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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