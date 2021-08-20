Экс-канцлер ФРГ Шрёдер считает власти США виновными в захвате Афганистана талибами

В статье для портала T-online Шрёдер написал, что основная ответственность за произошедшее «лежит не на Берлине, а на Вашингтоне». Он считает, что в последние годы стратегия США в отношении Афганистана была «неправильной». Виноваты в этом, по его словам, американские президенты Джордж Буш, Барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден.
В частности, как считает экс-канцлер ФРГ, Буш начал войну в Афганистане «на ложных основаниях», что привело к дестабилизации обстановки на всем Ближнем Востоке. После этого «Талибан» «воспользовался возникшим вакуумом безопасности и вскоре взял бразды правления в свои руки», пишет Герхард Шрёдер.
Обама обещал вывести военных США из Афганистана, но из-за усиления позиций талибов он отправил туда дополнительные войска. В 2014 году, он, не предупредив союзников по НАТО, объявил о досрочном выводе военных, но через год, когда боевики взяли афганский город Кундуз, президент США отказался от своих планов, напомнил Шрёдер.
Дональд Трамп, по его словам, поддерживал курс своего предшественника — «что бы он ни делал в Афганистане, он делал это в одиночку», отмечает экс-канцлер ФРГ. В частности, в сентябре 2020 года Трамп объявил о решении закончить военную миссию США в Афганистане, и этот шаг бы принят «в одностороннем порядке», пишет Герхард Шрёдер.
«Этот курс продолжил и президент Джо Байден. Он тоже публично придерживается более примирительного тона, и его единственным решением был вывод войск США к символической дате 11 сентября 2021 года. Это было похоже на приглашение “Талибану” штурмовать Кабул до этой даты. И это не дало Бундесверу шансов, они тоже были вынуждены уйти (из Афганистана.— “Ъ”)», — написал экс-канцлер ФРГ.
По его мнению, «катастрофа» в Афганистане была необратима. Для разрешения кризисной ситуации он советует поставить три цели:
США и их союзники по НАТО начали вывод войск из Афганистана весной 2021 года. Талибы 15 августа вошли в Кабул и к концу дня объявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и бежал в ОАЭ, но пообещал скоро вернуться. МИД России считает его ответственным за ситуацию в Афганистане.