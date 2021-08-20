WSJ узнала о возражениях Путина Байдену по войскам США вокруг Афганистана

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом, которая прошла в середине июня в Женеве, выступил против того, чтобы военнослужащие США играли какую бы то ни было роль в странах Средней Азии. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных американских и российских чиновников. До сих пор не было известно о том, что Путин выступил с такой позицией на переговорах.
Как отмечает газета, позиция Путина ограничила возможности для армии США в вопросе размещения беспилотных летальных аппаратов и других сил в странах, граничащих с Афганистаном, который не имеет выхода к морю.
«Эта проблема усугубилась в связи с крахом в выходные афганского правительства и вооруженных сил», — говорится в публикации.
По словам бывших и действующих американских чиновников, позиция России, выраженная в Женеве, показывает, что Москва решительно настроена сохранить Среднюю Азию в качестве своей сферы влияния, а не расширять сотрудничество с Байденом в части решения афганских проблем. «Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», — сказал бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
Как пишет WSJ, без доступа к странам Средней Азии, таким как Узбекистан, Киргизия и Таджикистан, США должны будут полагаться на базы в Катаре, других арабских государствах Персидского залива, а также авианосцы ВМС США в Индийском океане.
По словам бывшего высокопоставленного военного чиновника США, время полета из стран Персидского залива до Афганистана настолько велико, что американский беспилотник может потратить более 60% времени миссии на перелеты в Афганистан и обратно.
Размещение баз для беспилотников в соседних с Афганистаном стран существенно сократило бы время на разведку или нанесение ударов США по афганским целям, заключает газета.
По информации WSJ, во время встречи в Женеве Путин сказал Байдену, что Москва выступает против любой военной роли США в Средней Азии и что этой же позиции придерживается Китай. Высокопоставленный американский чиновник сказал, что Путин особо заострил внимание Байдена на этом моменте, хотя президент США не искал поддержки российского коллеги в вопросе размещения американских военных в регионе.
«Мы не видим, как военное присутствие США в Центральной Азии в любом виде может усилить безопасность участвующих стран и/или их соседей. Это определенно не в интересах России. Эта позиция не изменилась на фоне того, что происходит в Афганистане в эти дни», — заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на запрос WSJ.
США использовало базы в Узбекистане и Киргизии в начале 2000-х на ранней стадии своих операций в Афганистане. В 2005-м американские военные покинули Узбекистан, а почти десять лет спустя и Киргизию. На это решение повлияло давление на страны региона со стороны России и Китая, которые требовали, чтобы они прекратили сотрудничество с Вашингтоном, отмечает газета.
«Коммерсантъ» в июле писал, что Путин обсуждал с Байденом на саммите возможность задействовать российские базы в Таджикистане и Киргизии. Об итогах этих обсуждений не сообщалось. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда подтвердил РБК, что «тема Афганистана обсуждалась».
В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что появление новых военных баз на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда в том числе входят Киргизия и Таджикистан, не отвечает интересам безопасности в Центральной Азии.
«Надо спрашивать не их (США) о том, какие планы у стран Центральной Азии, а соответствующие страны этого региона. Все вопросы о присутствии иностранных военных на территории любого из членов ОДКБ подлежат, согласно уставу, согласованию в этих рамках», — сказал министр.
Комментируя перспективы появления баз США, Лавров сказал:
Я не думаю, что интересам безопасности в этом регионе отвечало бы появление новых американских военных объектов в Центральной Азии. Не думаю, что в чьих бы то ни было интересах превращать себя в заложника такой политики, таких намерений США, вызывая на себя ответный удар.
Саммит с участием Путина и Байдена прошел 16 июня. Первая часть саммита прошла в узком составе — помимо президентов в ней участвовали глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен. Вторая часть проходила в расширенном составе, с участием делегаций. Саммит в общей сложности продлился около четырех часов.
Путин после встречи заявил, что в отношениях между странами накопилось «много завалов», но враждебности на переговорах не было. Байден назвал атмосферу саммита «хорошей и позитивной», отметив, что появились подлинные перспективы для улучшения отношений России и США. Удалось ли президентам о чем-либо договориться, можно будет судить через полгода, говорил американский президент.
За несколько месяцев до встречи с Путиным Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, которые находились там с 2001 года. В июле Пентагон сообщал о выводе 90% контингента. На фоне действий американской армии в Афганистане активизировались талибы («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация), которые в течение лета взяли под контроль основные территории. 15 августа талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и объявили о захвате власти в стране. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. США на фоне происходящего решили эвакуировать более 500 сотрудников своей дипмиссии, а также направить в Афганистан несколько тысяч военных для контроля вывоза своих граждан.
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