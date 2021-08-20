Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что может быть причиной бессимптомного течения COVID-19 Испанские ученые выяснили, почему некоторые пациенты могли бессимптомно перенести коронавирус
Фоторепортажи
10Талибы осваиваются в Кабуле, люди бегут из страны
10Как выглядят самые грандиозные фонтаны и каскады мира
12:07 (мск), источник: Газета.Ру

Шанс улететь — за колючей проволокой. Как солдаты США охраняют аэропорт Кабула

В настоящий момент все наземные пограничные переходы на границах Афганистана взяли под контроль боевики движения «Талибан» (движение запрещено в РФ). Единственный способ покинуть страну — через кабульский аэропорт. Отчаявшиеся афганцы попытались взять аэропорт штурмом, но солдаты США открыли огонь. Стрельбу по толпе вели талибы, вплотную подошедшие к аэропорту, в результате погибло не менее 12 человек.

В настоящее время аэропорт оцеплен и окружен колючей проволокой. Периметр аэропорта и взлетную полосу охраняют солдаты и бронетехника. Афганцы не теряют надежды пройти на территорию аэропорта, но шансы улететь уменьшаются с каждым днем.

Как военнослужащие США охраняют аэропорт Кабула — в фотогалерее «Газеты.Ru».

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Следите за развитием темы Талибы объявили о захвате Афганистана
 Как будет выживать Афганистан под властью талибов* и без международных спонсоров
Ученые увидели, как коронавирус поражает организм
СМИ узнали позицию Путина по войскам США в странах Средней Азии
Мошенники придумали новую схему обмана россиян
Юрист рассказала, как можно вернуть товар без чека
Европа в огне: пожары полыхают в разных частях континента
Устаревшей систему школьного образования признали 70% учителей
В горах Гренландии впервые в истории прошел дождь
Hi-Tech
Ученые разгадали загадку «Великого несоответствия» Гранд-Каньона Куда пропали камни 2 млрд лет назад
Авто
Новый Jaguar F-Pace – тест красивого кроссовера Британцы точечно модернизировали машину – устранили недостатки, а удачную внешность почти не тронули
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
В российских колледжах и техникумах сократят срок обучения Минпросвещения заявило о планах ввести новый уровень образования
Леди
«У меня сносило башню»: Манукян высказался о разрыве с Бузовой Телеведущая год тянула со свадьбой
Дом
10 удачных примеров дизайна ванной площадью 4 кв. метра
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
11 лучших идей для оформления комнаты школьника (советуют дизайнеры)
5 самых интересных спален из домов для краткосрочной аренды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь