12:07 (мск), источник: Газета.Ру
Шанс улететь — за колючей проволокой. Как солдаты США охраняют аэропорт Кабула
В настоящий момент все наземные пограничные переходы на границах Афганистана взяли под контроль боевики движения «Талибан» (движение запрещено в РФ). Единственный способ покинуть страну — через кабульский аэропорт. Отчаявшиеся афганцы попытались взять аэропорт штурмом, но солдаты США открыли огонь. Стрельбу по толпе вели талибы, вплотную подошедшие к аэропорту, в результате погибло не менее 12 человек.