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14:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Меркель начали переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал Германию одним из основных партнеров России. Меркель заявила, что у стран есть разногласия, но они намерены поддерживать контакт. Сейчас встреча проходит в закрытом формате. Это последний визит Ангелы Меркель в Москву в статусе канцлера.

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«Хотел бы отметить, что ФРГ остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом. В том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера. В страновом измерении ФРГ для нас — второй торгово-экономический партнер после Китая», — сказал Путин в начале встречи (цитата по сайту Кремля).

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По словам президента России, у сторон много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате. «Я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный серьезным, деловым содержанием», — сказал он.

Меркель сообщила, что хочет обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане, Ливии, двусторонние отношения РФ и ФРГ, а также состояние гражданского общества в России. По ее словам, Германия планирует продолжать поддерживать контакты с Россией. «Несмотря на то что у нас есть разногласия, хорошо, что мы говорим друг с другом», — сказала канцлер. Перед началом встречи в Кремле Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В переговорах участвуют глава МИДа РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф. Как сообщал Кремль, планируется обсудить двустороннее сотрудничество и «ряд актуальных международных и региональных вопросов».

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