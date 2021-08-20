Путин и Меркель начали переговоры в Кремле

«Хотел бы отметить, что ФРГ остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом. В том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера. В страновом измерении ФРГ для нас — второй торгово-экономический партнер после Китая», — сказал Путин в начале встречи (цитата по сайту Кремля).
По словам президента России, у сторон много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате. «Я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный серьезным, деловым содержанием», — сказал он.
Меркель сообщила, что хочет обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане, Ливии, двусторонние отношения РФ и ФРГ, а также состояние гражданского общества в России. По ее словам, Германия планирует продолжать поддерживать контакты с Россией. «Несмотря на то что у нас есть разногласия, хорошо, что мы говорим друг с другом», — сказала канцлер. Перед началом встречи в Кремле Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
В переговорах участвуют глава МИДа РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф. Как сообщал Кремль, планируется обсудить двустороннее сотрудничество и «ряд актуальных международных и региональных вопросов».