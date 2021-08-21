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05:52 (мск), источник: РБК

МИД Испании объяснил проблемы с заходом кораблей ВМФ России в порт

Испания не отказывала кораблям ВМФ России в заходе в порт Сеута, однако проблема возникла с тем, что российская сторона не предоставила сведения, необходимые, чтобы пристать к берегу, заявили в МИД Испании, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Если не предоставляется требуемая документация, то нельзя получить доступ [в порт]», — заявили в министерстве, подчеркнув, что сложившаяся ситуация никак не связана с другими вопросами, кроме как протокольными.

В свою очередь, в российском посольстве уточнили, что речь идет о предоставлении данных о пункте, куда проследуют корабли после захода в порт.

«Необходимые сведения были оперативно предоставлены», — заверили в диппредставительстве.

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Ранее газета El Confidencial со ссылкой на источники сообщила, что МИД Испании не ответил на просьбу России о заходе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» Северного флота в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке.

Как писало издание, стоянка российских кораблей должна была начаться 18 августа и продлиться три дня. За это время экипаж мог бы посетить город, дозаправить корабли и пополнить запасы продовольствия.

Источники газеты пояснили, что Россия не передала Испании информацию о дальнейшем маршруте кораблей.

Газета El País также не исключила «политического характера» решения на фоне того, что Мадрид весной 2022 года примет саммит лидеров стран — участниц НАТО.

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Издание напомнило, что российские военные корабли в период с 2010 по 2016 год регулярно останавливались для дозаправки в Сеуте и затем направлялись в Сирию.

Однако в 2016 году ряд европейских стран, в том числе Великобритания, раскритиковали решение Испании позволить заход в порт российским кораблям. В НАТО опасались, что они могли участвовать в нанесении ударов по мирному населению в сирийском городе Алеппо.

Тогда Россия отказалась от дозаправки военных кораблей в испанском порту. В российском МИДе подозрения НАТО сочли нелепыми.

Во время загрузки произошла ошибка.
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