МИД Испании объяснил проблемы с заходом кораблей ВМФ России в порт

«Если не предоставляется требуемая документация, то нельзя получить доступ [в порт]», — заявили в министерстве, подчеркнув, что сложившаяся ситуация никак не связана с другими вопросами, кроме как протокольными.
В свою очередь, в российском посольстве уточнили, что речь идет о предоставлении данных о пункте, куда проследуют корабли после захода в порт.
«Необходимые сведения были оперативно предоставлены», — заверили в диппредставительстве.
Ранее газета El Confidencial со ссылкой на источники сообщила, что МИД Испании не ответил на просьбу России о заходе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» Северного флота в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке.
Как писало издание, стоянка российских кораблей должна была начаться 18 августа и продлиться три дня. За это время экипаж мог бы посетить город, дозаправить корабли и пополнить запасы продовольствия.
Источники газеты пояснили, что Россия не передала Испании информацию о дальнейшем маршруте кораблей.
Газета El País также не исключила «политического характера» решения на фоне того, что Мадрид весной 2022 года примет саммит лидеров стран — участниц НАТО.
Издание напомнило, что российские военные корабли в период с 2010 по 2016 год регулярно останавливались для дозаправки в Сеуте и затем направлялись в Сирию.
Однако в 2016 году ряд европейских стран, в том числе Великобритания, раскритиковали решение Испании позволить заход в порт российским кораблям. В НАТО опасались, что они могли участвовать в нанесении ударов по мирному населению в сирийском городе Алеппо.
Тогда Россия отказалась от дозаправки военных кораблей в испанском порту. В российском МИДе подозрения НАТО сочли нелепыми.