Путин впервые прокомментировал захват талибами Афганистана

По его мнению, сейчас самое главное не допустить террористов под видом беженцев в сопредельные страны. Также президент отметил, что талибы уже объявили об окончании боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, а также гарантировали безопасность граждан и иностранцев. Владимир Путин отметил, что надеется на выполнение ими своих обязательств. Он добавил, что международное сообщество и Совет Безопасности ООН должны контролировать этот процесс.
Он призвал прекратить «безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей» и «стремления строить в других странах демократию по чужим лекалам», не учитывая при этом исторические, религиозные и национальные особенности.
Президент России также отметил, что контрпродуктивно было навязывать Афганистану сторонние ценности. По его словам, такие эксперименты приводят лишь к разрушению государства.