Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что может быть причиной бессимптомного течения COVID-19 Испанские ученые выяснили, почему некоторые пациенты могли бессимптомно перенести коронавирус
Фоторепортажи
12Шанс улететь — за колючей проволокой
10Талибы осваиваются в Кабуле, люди бегут из страны
19:28 (мск), источник: ТАСС

О талибах и транзите. О чем говорили Путин и Меркель в прощальный визит канцлера ФРГ

Диалог Москвы и Берлина при канцлере ФРГ Ангеле Меркель был откровенным, содержательным и нацеленным на компромисс, заявил в пятницу президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с уходящей главой германского правительства.

Источник: РИА "Новости"

Для двух лидеров эта встреча стала первой с начала пандемии и в то же время прощальной: Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру на сентябрьских выборах и, таким образом, скоро покинет пост, который занимала с 2005 года.

На пресс-конференции Путин впервые прокомментировал переход Афганистана под власть радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), подтвердил готовность Москвы продолжить транзит газа в Европу через Украину и после 2024 года и заверил, что в России Меркель всегда будут ждать как желанного гостя.

ТАСС собрал ключевые заявления российского президента и германского канцлера.

О роли Меркель

  • «Я не могу оценивать работу федерального канцлера», — отметил Путин. Тем не менее Меркель «по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров», и это «не может не вызывать уважения». «Мы всегда будем рады видеть госпожу Меркель в России», — подчеркнул российский лидер.

Об Афганистане

  • «Движение “Талибан” контролирует почти всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить», — уверен Путин. Сейчас важно не допустить проникновения террористов в соседние государства, в том числе под видом беженцев, а процесс «наведения общественного порядка» талибами «должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН», считает президент РФ.
  • «Что касается операции [НАТО] в Афганистане, то успешной ее назвать, конечно, нельзя. Но не в наших интересах топтаться сейчас на этом месте и говорить об этом как о каком-то провале», — отметил российский лидер.
  • Для Берлина, по словам Меркель, приоритет — оказание помощи людям, которые сотрудничали с Германией на протяжении 20 лет операции НАТО: «Те люди, которые помогали нам, бундесверу, полиции, они должны получить возможность покинуть Афганистан». Канцлер попросила российскую сторону в переговорах с талибами затронуть и вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН.

Об Украине

  • Путин попросил Меркель, которая 22 августа посетит Киев, «повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств».
  • По его словам, у Москвы складывается впечатление, что руководство Украины «решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации» и фактически не собирается выполнять Минские соглашения. Принятие Киевом закона о переходном периоде в Донбассе «будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса», подчеркнул российский лидер.
  • Меркель признала, что «нормандскому формату» не удалось добиться своих целей, но это единственный политический формат для обсуждения спорных вопросов. «С этим форматом нужно обходиться бережно», — уверена она.

О транзите газа

  • «Северный поток — 2», по словам Путина, почти завершен: «15 километров осталось по морю, все». Он на 2 000 км короче маршрута через территорию Украины и позволяет в пять раз снизить выбросы в процессе транзита газа в Европу.
  • «Мы готовы <…> и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять — на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров: сколько же они готовы у нас закупать?» — заявил президент РФ. Кроме того, контракт на транзит будет зависеть от состояния украинской газотранспортной системы.
  • Германия, подчеркнула Меркель, по-прежнему выступает за сохранение транзита после 2024 года: «Мы чувствуем свою ответственность за это».

О Навальном

  • Навальный осужден «не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров», напомнил Путин.
  • «Борьба с коррупцией — очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы», — подчеркнул президент. Кроме того, бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон.
  • Меркель назвала приговор Навальному «неприемлемым», а ситуацию вокруг него «угнетающей». Она вновь повторила, что блогера необходимо освободить.

О лимите на революции

  • «Мы сделаем все, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке, мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, так оно и будет», — заявил Путин.
 "Генерал Лебедь выхватил автомат и дал несколько очередей в воздух. Вся площадь легла на асфальт"
Она бросила мужа. Таких тогда называли разлучницами, распутницами, дамами полусвета
Путин впервые прокомментировал захват талибами Афганистана
Visa пошла на обострение конфликта с Wildberries
Как солдаты США охраняют аэропорт Кабула. Фото
Бывший шериф в США потратил $75 тысяч на свою бронзовую статую
Мошенники придумали новую схему обмана россиян
Ученые выяснили, когда нужно вакцинироваться после коронавируса
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
5 актрис, которые приходятся друг другу сестрами
Леди
«У меня сносило башню»: Манукян высказался о разрыве с Бузовой Телеведущая год тянула со свадьбой
Дом
10 удачных примеров дизайна ванной площадью 4 кв. метра
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
11 лучших идей для оформления комнаты школьника (советуют дизайнеры)
5 самых интересных спален из домов для краткосрочной аренды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь