О талибах и транзите. О чем говорили Путин и Меркель в прощальный визит канцлера ФРГ

Для двух лидеров эта встреча стала первой с начала пандемии и в то же время прощальной: Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру на сентябрьских выборах и, таким образом, скоро покинет пост, который занимала с 2005 года.
На пресс-конференции Путин впервые прокомментировал переход Афганистана под власть радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), подтвердил готовность Москвы продолжить транзит газа в Европу через Украину и после 2024 года и заверил, что в России Меркель всегда будут ждать как желанного гостя.
ТАСС собрал ключевые заявления российского президента и германского канцлера.