Россия расширила санкционный список в отношении Украины

Помимо Дмитрия Кулебы и Алексея Данилова в список вошли уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.
Последний раз список расширялся в декабре прошлого года. Тогда его пополнили в том числе спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и несколько депутатов от украинской президентской фракции «Слуга народа».
Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» в октябре 2018 года. В число таких мер входят блокировка безналичных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала из РФ.