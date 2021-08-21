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02:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия расширила санкционный список в отношении Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек вошли в перечень физлиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры. Таким образом, число людей в списке увеличилось с 849 до 922. Обновленный перечень, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещен на официальном портале правовой информации.

Источник: Агентство «Москва»

Помимо Дмитрия Кулебы и Алексея Данилова в список вошли уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Последний раз список расширялся в декабре прошлого года. Тогда его пополнили в том числе спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и несколько депутатов от украинской президентской фракции «Слуга народа».

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» в октябре 2018 года. В число таких мер входят блокировка безналичных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала из РФ.

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