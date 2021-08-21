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00:24 (мск), источник: ТАСС

Посол РФ: действия США против «Северного потока — 2» нарушают международное право

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Американские санкции против строящегося газопровода «Северный поток — 2» нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ о новых антироссийских рестрикциях.

Источник: РИА "Новости"

«Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой. Односторонние действия американцев против проекта нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий», — отметил он.

Руководитель диппредставительства подчеркнул, что «формат использования газопровода должны определять в Европе, прежде всего в Германии, а не в США».

В пятницу американский президент Джо Байден подписал указ, позволяющий вашингтонской администрации вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей. Рестрикции были введены против ряда российских компаний и судов, связанных, по версии Вашингтона, со строительством «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода после годовой паузы возобновилось.

В конце июля сообщалось, что «Северный поток — 2» завершен на 99%, трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке. Сооружение первой нитки газопровода закончилось в июне этого года.

Санкции из-за ситуации с Навальным

Новые санкции США, введенные в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указывают на то, что Вашингтон продолжает курс на дальнейший подрыв отношений с Россией, заявил Антонов.

«Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший “подрыв” отношений с Россией. Не задумывается о последствиях. Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права. Вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств», — приводятся слова Антонова на странице российской дипмиссии в Facebook.

Посол при этом подчеркнул, что очередные санкции введены под абсолютно надуманным предлогом. «Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия, в отличие от США, еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия», — напомнил он.

Реализация соглашений

Введенные в пятницу антироссийские санкции продемонстрировали отсутствие у администрации США воли к реализации пониманий, достигнутых на российско-американском саммите в Женеве, заявил Антонов.

«В общем, сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве», — отметил он.

Неконструктивные шаги США не помогут в укреплении глобальной стабильности, предлог для новых санкций является надуманным.

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