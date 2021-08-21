08:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Рогозин объяснил иск Минобороны к РКЦ «Прогресс» на 2,4 млрд руб. «обстановкой из-за санкций»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, почему Минобороны подало иск к
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«Закон у нас довольно строгий. Если, допустим, на
По мнению главы «Роскосмоса», необходимо совершенствовать законодательство. Он отметил, что юристы занимаются поиском решения проблемы.
«Это не значит, что предприятие уже завтра выполнит исковое требование», — добавил Дмитрий Рогозин.
Минобороны подало иск к «Прогрессу» 9 августа. Его подробности не раскрывались. В июле суд частично удовлетворил другой иск ведомства к центру — на 774 млн руб.
Кроме того, в суде рассматривается иск самого «Роскосмоса» к «Прогрессу» на 4,7 млрд руб.