Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что может быть причиной бессимптомного течения COVID-19 Испанские ученые выяснили, почему некоторые пациенты могли бессимптомно перенести коронавирус
Фоторепортажи
12Шанс улететь — за колючей проволокой
16Топ-16 самых известных снимков в истории
08:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Рогозин объяснил иск Минобороны к РКЦ «Прогресс» на 2,4 млрд руб. «обстановкой из-за санкций»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, почему Минобороны подало иск к ракетно-космическому центру «Прогресс» на 2,4 млрд руб. По его словам, это связано со строгостью закона, который обязывает подавать в суд даже в случае недлительных задержек поставок. По его мнению, вины самарского центра нет, а проблема связана с «обстановкой, в которой страна оказалась из-за санкций».

Источник: AP 2021

«Закон у нас довольно строгий. Если, допустим, на два-три дня происходит задержка сдачи космического аппарата либо в интересах “Роскосмоса” как заказчика, либо в интересах Минобороны, то по закону мы просто обязаны выставить иски, претензии РКЦ “Прогресс”», — объяснил Рогозин в ходе рабочей поездки в РКЦ «Прогресс» (цитата по «Интерфаксу»).

Читайте также
Рогозин предложил вернуть смертную казнь за коррупцию в оборонке

По мнению главы «Роскосмоса», необходимо совершенствовать законодательство. Он отметил, что юристы занимаются поиском решения проблемы.

«Это не значит, что предприятие уже завтра выполнит исковое требование», — добавил Дмитрий Рогозин.

Минобороны подало иск к «Прогрессу» 9 августа. Его подробности не раскрывались. В июле суд частично удовлетворил другой иск ведомства к центру — на 774 млн руб.

Кроме того, в суде рассматривается иск самого «Роскосмоса» к «Прогрессу» на 4,7 млрд руб.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Это было правильное действие»: Станкевич о беспорядках на Лубянке
Путин рассказал, за что сидит Навальный
Байден оценил численность террористов в Афганистане
СМИ: россиянин приплыл в Японию и попросил убежища
Сетевые мошенники освоили работу с «бесплатной пиццей»
Шоссе в аэропорт Кабула: почему там так опасно
В Испании объяснили причину недопуска российских кораблей в порт
Российский «Панцирь-С» уничтожил 22 израильские ракеты в Сирии
Горячие темы на Авто
Как в воду глядел. 170
Лукашенко пора менять 159
Кино в эпоху толерантности и двойных стандартов. 144
Молодые ладно, а от 50 и до бесконечности, 113
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
Сергей Лазарев впервые вышел с детьми на красную дорожку (фото) Никита и Аня отлично держались (фото)
Леди
«У меня сносило башню»: Манукян высказался о разрыве с Бузовой Телеведущая год тянула со свадьбой
Дом
10 удачных примеров дизайна ванной площадью 4 кв. метра
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
11 лучших идей для оформления комнаты школьника (советуют дизайнеры)
5 самых интересных спален из домов для краткосрочной аренды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь