Трутнев заявил о планах создать на Курилах практически полный офшор

«Это практически офшор. То есть, налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе — не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов. <…> Мы будем предлагать, что минимально в течение десяти лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет», — уточнил он.
Полное интервью с Трутневым выйдет на телеканале РБК в понедельник, 23 августа.
Собеседник РБК указал, что точные цифры находятся на стадии обсуждения.
Ранее Трутнев заявил, что правительство планирует увеличить темпы освоения Курильских островов в ближайшие пять лет, в том числе за счет создания там свободной налоговой зоны. «Такой преференциальный толчок развития островов будет услышан и российскими предпринимателями, и нашими соседями», — пояснил вице-премьер.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 1 сентября представить согласованные предложения по созданию особого налогового режима на Курильских островах. Они должны включать таможенную процедуру свободной таможенной зоны, пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6% на определенный срок, освобождение от уплаты таких налогов и сборов, как налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог на определенный срок.
Во время визита на Дальний Восток в июле Мишустин говорил о планах создать на Курилах свободную таможенную зону и освободить большинство видов деятельности от основных налогов. Он уточнял, что речь идет о налоге на прибыль, НДС, имущественном налоге, налоге на землю, на транспортные средства. В то же время предлагаемые меры не коснутся налога на доходы физических лиц (НДФЛ).