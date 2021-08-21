В Минобороны посоветовали НАТО «не беспокоить русского медведя»

«Полагаю, что в ходе учений “Запад-2021” мы еще раз попытаемся нашим партнерам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя», — указал он (цитата по ТАСС).
Картаполов уточнил, что учения Запад-2021 покажут Западу бесперспективность наращивания военных мощностей возле Калининградской области.
По словам представителя Минобороны, НАТО пытается пригрозить России намеком на существование «проекции военного блока для калиниградского анклава».
«Мы готовы к этим намекам и ясно им это дали понять», — сообщил Картаполов.
Совместные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории Белоруссии и России. В январе белорусский министр обороны Виктор Хренин говорил, что «в основу замысла лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства».
Первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин уточнил, что сценарий «Запад-2021» не предполагает конкретизации противника. В Минобороны Белоруссии также заявляли, что на учения пригласят наблюдателей из других стран, в том числе западных.
По словам Ильина, в учениях будут задействованы около 200 тыс. военнослужащих, порядка 80 единиц авиатехники, до 760 единиц боевой техники и 15 кораблей.