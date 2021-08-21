К талибам присоединился брат президента Афганистана

«Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому эмирату в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани», — сказано в заявлении (цитата по «РИА Новости»).
Халиль Аль-Рахман Хаккани — высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани», которая тесно контактирует с талибами. Сообщается, что сегодня, 21 августа, в Кабуле прошла его встреча с афганским экс-премьером, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром.
В июле на фоне вывода американских войск в Афганистане возобновилось противостояние правительственных сил и боевиков.
Силы движения «Талибан» вошли в Кабул 15 августа и к концу дня объявили, что контролируют всю страну. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан.