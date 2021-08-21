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14:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Меркель считает Армина Лашета будущим канцлером Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своим преемником на этом посту премьер-министра Северного Рейна—Вестфалии, председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета. Об этом она сообщила, выступая на предвыборном мероприятии в Берлине.

Источник: Reuters

«Это первые выборы с 1994 года, в которых действующий федеральный канцлер не борется за переизбрание… За 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем пятидесяти лет… Это повод бороться, чтобы за этими… годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия», — сказала Меркель (цитата по «РИА Новости»).

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Канцлер высоко оценила личные качества Лашета, в частности «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними». В том числе эти качества, по мнению Ангелы Меркель, определят и сформируют его деятельность «в качестве канцлера Федеративной Республики Германия».

Ангела Меркель занимает пост канцлера с 2005 года. Она также работала министром по делам женщин и молодежи (в 1991—1994 годах) и возглавляла Министерство охраны окружающей среды (1994−1998). Она уйдет с должности канцлера после парламентских выборов, запланированных в ФРГ на сентябрь.

В конце июля сразу два новых опроса общественного мнения показали, что вице-канцлер и министр финансов (представляет Социал-демократическую партию Германии) Олаф Шольц перехватил пальму первенства у Армина Лашета. Социал-демократ, по мнению немцев, стал наиболее подходящим кандидатом в канцлеры.

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