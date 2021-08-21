Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 августаПохищение "Моны Лизы", создание первых суворовских училищ и другие памятные события, которые происходили в разные годы 21 августа
Фоторепортажи
12Взрыв в автобусе в Воронеже
12Шанс улететь — за колючей проволокой
16:29 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД прокомментировал решение Испании о недопуске в порт российских кораблей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Министерства иностранных дел Испании о недопуске в порт российских кораблей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль “Вице-адмирал Кулаков” и спасательное буксирное судно “Алтай”) в порт города Сеута», — заявила дипломат, отметив, что сложившаяся ситуация выглядит странно на фоне существующей положительной практики взаимодействия двух стран.

Новость
Захарова: приход талибов к власти в Кабуле — это реальность, которую необходимо учитывать

По словам Захаровой, подобные действия испанских властей противоречат не только духу подписанной между двумя государствами Декларации о стратегическом партнерстве, но и конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию.

Также представитель МИД отметила, что удивлена факту утечки данного инцидента в СМИ королевства. По ее мнению, Испания подобными действиями пытается продемонстрировать свое равнение «на русофобское крыло НАТО» в период подготовки саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году.

Ранее МИД Испании объяснил причину недопуска двух кораблей ВМФ России в порт в Сеуте. Там заявили, что Россия не предоставила необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу.

20 августа МИД Испании запретил двум кораблям ВМФ России — большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай» — зайти в порт. Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей. Россия информацию не передала.

 Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки ответил на слова о проблемах в МГУ
Россию призвали пойти на переговоры с талибами и помочь беженцам
Талибы заявили о присоединении к ним брата президента Афганистана
Меркель назвала имя своего преемника на посту канцлера Германии
СМИ: россиянин приплыл в Японию и попросил убежища
В Китае составили список из десяти самых ужасных блюд мира
Греция установила 40-километровую стену на границе с Турцией
Задержаны все сбежавшие из психдиспансера в Бурятии
Горячие темы на Авто
Как в воду глядел. 170
Кино в эпоху толерантности и двойных стандартов. 172
Лукашенко пора менять 166
Рецепт да в пятницу..ду ну его... 132
Кино
Zivert, Кока и Niletto: звезды на открытии «Новой волны 2021» Знаменитости выступили на гала-концерте в честь открытия музыкального конкурса в Сочи
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
Сергей Лазарев впервые вышел с детьми на красную дорожку (фото) Никита и Аня отлично держались (фото)
Леди
«У меня сносило башню»: Манукян высказался о разрыве с Бузовой Телеведущая год тянула со свадьбой
Дом
10 удачных примеров дизайна ванной площадью 4 кв. метра
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
11 лучших идей для оформления комнаты школьника (советуют дизайнеры)
5 самых интересных спален из домов для краткосрочной аренды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь