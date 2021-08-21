США заявили о 17 тыс. эвакуированных из Афганистана

Официальные лица отмечают, что Вашингтон борется с «временем и пространством» для эвакуации людей из Афганистана. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у него нет «точной цифры», сколько американцев остается в Кабуле и Афганистане в целом.
Сегодня, 21 августа, представитель НАТО сообщил, что эвакуация из Афганистана иностранцев и афганских граждан, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, идет медленно из-за риска возникновения столкновений. По данным альянса, с 15 августа, когда «Талибан» (террористическое движение, запрещено в РФ) объявил о контроле над Афганистаном, страну покинули около 12 тыс. человек.
20 августа президент США Джо Байден говорил, что Вашингтон с 14 августа эвакуировал из Афганистана примерно 13 тыс. человек. Он пообещал, что сделает все возможное для эвакуации людей, желающих покинуть Афганистан.