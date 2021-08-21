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19:16 (мск), источник: Коммерсантъ

США заявили о 17 тыс. эвакуированных из Афганистана

За последнюю неделю Вашингтон вывез 2,5 тыс. американцев из Кабула, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. На брифинге в Пентагоне генерал-майор Уильям Тейлор сказал, что на данный момент эвакуировано в общей сложности 17 тыс. человек, включая 2500 граждан США.

Источник: РИА "Новости"

Официальные лица отмечают, что Вашингтон борется с «временем и пространством» для эвакуации людей из Афганистана. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у него нет «точной цифры», сколько американцев остается в Кабуле и Афганистане в целом.

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Сегодня, 21 августа, представитель НАТО сообщил, что эвакуация из Афганистана иностранцев и афганских граждан, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, идет медленно из-за риска возникновения столкновений. По данным альянса, с 15 августа, когда «Талибан» (террористическое движение, запрещено в РФ) объявил о контроле над Афганистаном, страну покинули около 12 тыс. человек.

20 августа президент США Джо Байден говорил, что Вашингтон с 14 августа эвакуировал из Афганистана примерно 13 тыс. человек. Он пообещал, что сделает все возможное для эвакуации людей, желающих покинуть Афганистан.

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