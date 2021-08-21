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19:53 (мск), источник: ТАСС

В Узбекистане зарегистрировали «Спутник V» местного производства

ТАШКЕНТ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Абдулла Арипов подписал постановление, в котором поддерживается предложение Минздрава и Агентства по развитию фармотрасли Узбекистана о государственной регистрации российской вакцины «Спутник V» и известного в республике как ZF-US-VAC 2001 китайского препарата Anhui Longcom Zhifei Biopharmaceutical местного производства. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Минздрава республики.

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Источник: Reuters

«Согласиться с предложениями министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-US-VAC 2001 и “Спутник V”, производимые Jurabek Laboratories [узбекское фармпредприятие]», — говорится в документе. Отмечается, что на первоначальном этапе материалы для производства этих вакцин будут поставляться из Китая и России.

Согласно постановлению, ГУП «Государственный центр экспертизы и стандартизации лексредств, изделий медназначения и медтехники» в течение пяти дней проведет экспертизу результатов лабораторных испытаний и регистрационных документов соответствующих вакцин производства Jurabek Laboratories.

Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле текущего года. В ходе прививочной кампании применяются российская вакцина «Спутник V», препарат британско-шведской компании AstraZeneca и ZF-UZ-VAC 2001. По последним данным, в республике, население которой составляет почти 35 млн граждан, полностью вакцинированы около 1,5 млн человек.

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