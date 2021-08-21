19:53 (мск), источник: ТАСС
В Узбекистане зарегистрировали «Спутник V» местного производства
ТАШКЕНТ, 21 августа. /ТАСС/.
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«Согласиться с предложениями министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин
Согласно постановлению, ГУП «Государственный центр экспертизы и стандартизации лексредств, изделий медназначения и медтехники» в течение пяти дней проведет экспертизу результатов лабораторных испытаний и регистрационных документов соответствующих вакцин производства Jurabek Laboratories.
Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле текущего года. В ходе прививочной кампании применяются российская вакцина «Спутник V», препарат