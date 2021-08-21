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21:45 (мск), источник: РБК

Талибы через Россию предложили соглашение афганскому вице-президенту

Представитель политического офиса террористического движения «Талибан» (запрещено в России) 21 августа посетил российское посольство в Афганистане. Об этом в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» сообщил посол Дмитрий Жирнов.

Источник: Reuters

«У нас сегодня был в посольстве представитель политического офиса талибов, и он просил <…> передать панджшерцам политический сигнал», — сказал дипломат.

Афганская провинция Панджшер — единственный регион, неподконтрольный талибам. Там обосновались один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд, сын бывшего лидера антиталибовской коалиции Ахмад-Шаха Масуда, и вице-президент Афганистана Амрулла Салех. 17 августа, после того как из страны бежал президент Ашраф Гани, Салех назвал себя главой государства и пообещал никогда не сдаваться боевикам.

По словам Жирнова, представитель «Талибана» попросил Россию передать лидерам и жителям Панджшера, что члены движения до настоящего времени не предпринимали попыток войти в провинцию силой.
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«Группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например, через достижение политического соглашения», — заявил дипломат. Талибы утверждают, что настроены на диалог и не хотят кровопролития, добавил посол.

Жирнов считает, что этим обращением боевики хотят показать, что они «не такие страшные», как их представляют и «хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем Салех».

По словам посла, ситуация в Кабуле после захвата власти талибами спокойная, «восьмые сутки подряд все хорошо». «Мы сегодня выезжали в город, чтобы удостовериться в этом своими глазами», — заявил он.

Жирнов добавил, что не верит в возможность экспансии «Талибана» в страны Центральной Азии: «Не верю, что они пойдут. У них слишком много дел дома».
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Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва выступает за общенациональный диалог с участием всех противостоящих друг другу сил. По его словам, это позволит сформировать представительное правительство Афганистана, которое при поддержке граждан будет принимать решения об окончательном обустройстве страны.

Президент России Владимир Путин 20 августа призвал не допустить развала Афганистана, указав, что почти полный контроль талибов над страной — «это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить». Он отметил, что соблюдение талибами своих обещаний по сохранению прав и свобод граждан необходимо отслеживать силами международного сообщества.

Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов говорил, что Москва не будет спешить с признанием режима талибов в Афганистане. Позже он допустил, что Россия рассмотрит возможность исключения «Талибана» из списка террористов, если это сделает Совет Безопасности ООН. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот вопрос будет зависеть от реальных шагов и действий талибов.

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