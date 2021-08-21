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21 августа, источник: ТАСС

Посол РФ: Россия постарается помочь украинцам, застрявшим в Афганистане

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Граждане постсоветских стран, в том числе украинцы, обращаются в посольство РФ в Кабуле за помощью с эвакуацией из Афганистана, российская сторона постарается помочь им и афганцам с российскими паспортами. Об этом заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Источник: AP 2021

«Обращаются, — сказал дипломат, отвечая на вопрос об обращениях граждан постсоветских республик в посольство РФ. — Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам. Что касается афганцев, у нас здесь много афганцев, которые имеют второе российское гражданство. Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан, мы им поможем».

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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