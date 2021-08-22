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07:47 (мск), источник: ТАСС

Власти Японии выясняют гражданство человека, якобы приплывшего из России

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники иммиграционного бюро города Саппоро все еще выясняют личность и гражданство человека, который, по данным местных СМИ, якобы приплыл с острова Кунашир ради подачи прошения о предоставлении убежища в Японии. Об этом в воскресенье сообщили корреспонденту ТАСС в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

Источник: AP 2021

«Мы связались с иммиграционным бюро, его сотрудники подтвердили, что этот человек находится у них. В настоящий момент они все еще проводят действия по выяснению его личности и гражданства», — подчеркнули в российском генконсульстве.

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20 августа агентство Kyodo информировало со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на остров Хоккайдо на севере Японии для получения убежища.

Он был передан работникам иммиграционного бюро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Сведений о том, как именно россиянин добрался до Японии, не приводится. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км.

В посольстве России в Токио заявили, что находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств.

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