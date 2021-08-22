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06:15 (мск), источник: ТАСС

Трамп утверждает, что Россия «снова входит» в Афганистан

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что российская сторона «снова входит» в Афганистан. С этим утверждением он выступил в субботу во время выступления перед сторонниками в штате Алабама.

Источник: Reuters

По мнению бывшего американского лидера, распад СССР связан с событиями в Афганистане. «Спросите Россию <…>, они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане», — сказал Трамп.

«Я слышал, что теперь они возвращаются», — добавил экс-президент США.

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«Нам придется вернуться. Нам нужно вернуться, когда будет подходящий момент», — уверен Трамп.

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.

Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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