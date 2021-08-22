Трамп утверждает, что Россия «снова входит» в Афганистан

06:15 (мск), источник: ТАСС
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По мнению бывшего американского лидера, распад СССР связан с событиями в Афганистане. «Спросите Россию <…>, они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане», — сказал Трамп.
«Я слышал, что теперь они возвращаются», — добавил
«Нам придется вернуться. Нам нужно вернуться, когда будет подходящий момент», — уверен Трамп.
Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.