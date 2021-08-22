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10:45 (мск), источник: ТАСС

Власти Японии не предоставляют информацию о якобы приплывшем с Кунашира

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию российской стороне о человеке, который, по данным местных СМИ, якобы приплыл с острова Кунашир ради подачи прошения о предоставлении убежища в Японии. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье на странице в Facebook генерального консульства РФ в Саппоро.

Источник: Reuters

«Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию», — указано в заявлении.

«Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро. Управление безопасности на море также ссылается на полное отсутствие данных. Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию [иммиграционную службу] Саппоро. Круг замкнулся», — подчеркнули в генконсульстве.

В сообщении дипмиссии также говорится о намерении «добиться соответствующего информирования со стороны японских властей и встретиться с российским гражданином, если будет подтверждена его принадлежность к Российской Федерации».

Отмечается, что, по информации некоторых японских СМИ, приплывший с Кунашира использовал резиновую лодку.

20 августа агентство Kyodo информировало со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на остров Хоккайдо на севере Японии для получения убежища. Он был передан работникам иммиграционного бюро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км.

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