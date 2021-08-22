Власти Японии не предоставляют информацию о якобы приплывшем с Кунашира

«Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию», — указано в заявлении.
«Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро. Управление безопасности на море также ссылается на полное отсутствие данных. Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию [иммиграционную службу] Саппоро. Круг замкнулся», — подчеркнули в генконсульстве.
В сообщении дипмиссии также говорится о намерении «добиться соответствующего информирования со стороны японских властей и встретиться с российским гражданином, если будет подтверждена его принадлежность к Российской Федерации».
Отмечается, что, по информации некоторых японских СМИ, приплывший с Кунашира использовал резиновую лодку.
20 августа агентство Kyodo информировало со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на остров Хоккайдо на севере Японии для получения убежища. Он был передан работникам иммиграционного бюро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км.