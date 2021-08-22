Как прошла первая неделя власти талибов в Афганистане

Неделя без руководства
Боевики группировки «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вошли в Кабул 15 августа и, заняв президентский дворец, объявили о полном контроле над Афганистаном. При этом в движении до сих пор не назвали имя нового лидера страны. Один из основателей группировки, мулла Абдул Гани Барадар, возглавляющий политический офис «Талибана» в Дохе и ведший переговоры с США, в субботу прибыл в Кабул. Он намерен обсудить ситуацию, встретиться с другими лидерами движения и представителями бывшего правительства.
Однако спешить с формированием власти талибы не намерены. Новая система управления страной будет представлена в ближайшие недели, сообщил 21 августа Reuters со ссылкой на представителя исламистов.
18 августа другой представитель «Талибана» Вахидулла Хашими, названный Reuters высокопоставленным членом группировки, говорил, что главным руководящим органом страны может стать совет во главе с нынешним главой движения Хайбатуллой Ахундзада. Похожая система существовала и в период руководства «Талибана» в 1996—2001 годах. Хашими предположил, что Ахундзада будет своего рода верховным лидером, а роль так называемого президента будет играть кто-то из его заместителей. Заместителями являются Мухаммед Якуб и Сираджуддин Хаккани.
Еще один претендент на власть — Барадар, об этом сообщали источники The Washington Post. Американский Совет по международным делам также называет его заместителем главы. Хашими добавил, что новый режим в Афганистане не будет носить демократический характер, а вопрос о правах женщин будет изучен советом богословов. Этот совет, в частности, решит, какую одежду смогут носить женщины и получат ли они доступ к образованию. Ранее официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщал, что движение гарантирует женщинам соблюдение их прав в рамках закона шариата.
Причина, по которой даже спустя неделю после взятия Кабула «Талибан» не назвал имена руководителей, заключается в структуре самой организации.
«Это структура, которая была заточена под 20-летнюю войну, а предыдущее руководство было убито. Поэтому, собственно говоря, они сами еще точно не определились, кто из них должен отвечать за руководство страной», — сказал РБК профессор Высшей школы экономики и главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.
Движение «Талибан» было основано в 1994 году, его первым лидером стал мулла Омар, руководивший боевиками до 2013 года. С 1996 по 2001 год талибы правили Афганистаном, после вторжения сил НАТО выступали против поддерживаемого Западом правительства. В апреле президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из Афганистана. Летом началось наступление талибов, а в августе они взяли контроль над Кабулом. Президент Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По словам Гани, он сложил полномочия, чтобы избежать бойни.
Насколько прочны позиции «Талибана»
Несмотря на заверения талибов об отсутствии намерений мстить работавшим на павшее правительство афганцам, тысячи людей продолжают попытки покинуть страну. Боевики «Талибана» не пропускают людей к столичному аэропорту и открывают предупредительную стрельбу в воздух, когда толпы пытаются проникнуть в аэропорт.
Кроме того, талибы подавили демонстрации в двух городах — Джелалабаде и Хосте. Некоторые протестующие демонстрировали флаг поверженного правительства.
Оценивая положение талибов, профессор Казанцев указал, что их контроль над страной пока нельзя назвать устойчивым. Во-первых, это связано с отсутствием повсеместной поддержки: даже на пуштунских территориях, являющихся этнической базой талибов, возникают волнения, особенно это заметно в городах. То же касается и только недавно захваченных городов, где люди организовывают протестные акции и выступления. В то же время на территориях, где проживают национальные меньшинства, начинается новая гражданская война.
Во-вторых, в противовес талибам создается альтернативное руководство страны, инициированное бывшим вице-президентом Афганистана Амруллой Салехом и сыном лидера Северного альянса Ахмада-Шаха Масуда Ахмадом Масудом-младшим. Центром возрождаемого Северного альянса стала провинция Панджшер. Салех провозгласил себя лидером страны на основании Конституции от 2004 года, согласно которой вице-президент должен возглавлять страну, если эти функции не в состоянии осуществлять президент. В субботу афганское Tolo News сообщило, что отряды Масуда отбили у талибов три уезда в провинции Баглан — Салах, Пули-Хисар и Бану.
Другая проблема «Талибана» — раскол внутри самой группировки. По словам Казанцева, старшее поколение боевиков хочет почить на лаврах и спокойно управлять страной, для этого им надо сформировать коалиционное правительство, договориться с внешними игроками, то есть нормализовать ситуацию, пояснил эксперт.
«Молодое поколение — люди, которые реально воевали, — хочет террора, жестокости в стиле “Исламского государства” (запрещенная в России террористическая организация. — РБК), хочет продолжать экспансию. Это главное политическое противоречие, которое в дальнейшем будет сопровождаться конфликтами на фоне раздела ресурсов в стране, мест в правительстве и установления контроля за оборотом наркотиков», — прогнозирует Казанцев.
Как изменилась позиция мирового сообщества
Неделю США и поддерживавшие их страны были заняты эвакуацией своих дипломатов и работавших в Афганистане граждан. По данным Пентагона, всего были вывезены 17 тыс. человек, в том числе 2500 американцев.
В субботу председатель Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз поддерживает оперативные контакты с талибами, так как они необходимы для спасения людей, но речь о политических переговорах или признании не идет. В ближайшее время ЕС предложит партнерам по G7 международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана.
Евросоюз заморозит выделение экономической помощи — правительству бежавшего Гани планировалось выделить €1 млрд в ближайшие семь лет. Объем гуманитарной помощи будет расширен, пока запланировано выделить €57 млн, пообещала вон дер Ляйен.
Со схожих позиций выступают США, Китай и Россия. Россия считает преждевременным вопрос о признании режима талибов, говорит глава МИДа Сергей Лавров. «Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны. <…> Говорить о том, что сейчас мы начнем какие-то политические шаги в одностороннем порядке, преждевременно», — сказал министр.
Даже власти Пакистана, приветствовавшие победу «Талибана», воздержались от признания движения в качестве легитимной власти Афганистана. Министр информации и радиовещания Пакистана Чаудри Фавад Хуссейн заявил, что власти не станут принимать решение о признании «Талибана» в одностороннем порядке.
Талибы были в международной изоляции еще во время руководства Афганистаном в 1996—2001 годах. Тогда группировку признавали всего три страны — ОАЭ, Саудовская Аравия и Пакистан. Сейчас Саудовская Аравия и ОАЭ, будучи союзниками США по Ближнему Востоку, не спешат признавать группировку в качестве законной власти в Афганистане. США, Евросоюз и Великобритания заявили, что ждут от «Талибана» гарантий соблюдения прав человека и международных обязательств, прежде чем поднимать вопрос о признании талибов.
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