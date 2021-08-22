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16:39 (мск), источник: ТАСС

Деньги пенсионерам и защита социальных выплат. Что говорил Путин на встрече с единороссами

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Все социальные выплаты россиянам должны быть защищены от списаний за долги, а пенсионеров и военных необходимо до конца года поддержать дополнительными средствами в 10−15 тыс. рублей. Об этом заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России».

Источник: РИА "Новости"

Глава государства коснулся широкого спектра тем: от вакцинации против коронавируса, к которой нельзя никого принуждать, до активности отечественных дипломатов, из-за которой ему даже приходится напоминать главе МИД Сергею Лаврову, что тот не министр обороны, от ситуации в Афганистане до предстоящих выборов в Госдуму.

ТАСС собрал ключевые заявления и предложения Путина на встрече.

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О новых выплатах

Всем пенсионерам, в том числе работающим и военным, следует выплатить в этом году по 10 тыс. рублей. Для них реальная инфляция выше средней (сейчас — 6,5%), потому что «структура потребления у них другая». Вернуться к обычной схеме индексации пенсий можно будет после возвращения уровня инфляции к плановому.

Военнослужащим следует дополнительно выплатить в среднем по 15 тыс. рублей: «По отдельным категориям [граждан] государство должно предпринять прямые шаги поддержки. К ним, безусловно, относятся военнослужащие и приравненные к ним».

Новый состав Госдумы должен будет доработать систему поддержки семей с детьми и выстроить ее «вплоть до 16 лет, может быть до 17, до окончания школы во всяком случае».

О возвращении соцвыплат

Социальные выплаты должны быть защищены от списания со счетов в счет погашения кредитов: «Если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули».

Если мы говорим о том, что эти деньги защищенные, значит, их надо реально защитить. И ничего страшного здесь не произойдет, это тот самый случай, который не подпадает под общее правило «закон обратной силы не имеет».
Владимир Путин
президент РФ

О вакцинации от коронавируса

«Никого не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания».

«Конечно, можно и нужно создавать всякие стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания, это совершенно очевидная вещь».

При этом вакцинация остается лучшим способом борьбы с пандемией: «Большой ущерб экономике и реальным доходам граждан нанесли так называемые локдауны, то есть остановка деятельности предприятий. В этой связи нам нужно сделать все, чтобы пандемию побороть. И самый лучший инструмент в этой борьбе — вакцинация».

О российской дипломатии

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«Некоторое время назад российскую дипломатию критиковали за невнятную позицию по защите наших национальных интересов <…> Сегодня ситуация абсолютно другая <…> Иногда мне приходится даже напоминать Сергею Викторовичу [Лаврову] о том, что он не министр обороны, а министр иностранных дел».

О ситуации в Афганистане

Ситуация в Афганистане напрямую касается безопасности России: «Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов».

«Мы <…> будем все делать для того, чтобы в контакте в том числе с нашими западными партнерами обеспечить стабильность в том же Афганистане».

Предложение Запада размещать беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения ими американских и европейских виз не только демонстрирует «унизительный какой-то подход к решению этого вопроса», но и создает опасность для Москвы из-за отсутствия визовых ограничений с этими республиками и протяженности границ: «Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И что мы будем с этим делать?».

О развитии Сибири

Идеи министра обороны Сергея Шойгу, который является «активным сторонником и даже локомотивом» новых проектов развития Сибири, следует поддержать и проработать: «Будущее России должно прирастать Сибирью».

«С появлением возможностей развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась, Сибирь на второй план не уходит, тем более что с инфраструктурной и климатической точки зрения она гораздо более приспособлена для того, чтобы в ближайшее время осуществить шаги по ее развитию в интересах всей страны».

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О моратории на проверки бизнеса

Путин поддержал идею моратория на проверки бизнеса в 2022 году: «Чем меньше административной “давленки”, тем лучше. Но единственно, конечно, это вопрос, связанный с обеспечением безопасности потребителей».

О предстоящих выборах

«Я очень рассчитываю на то, что “Единая Россия” [по итогам сентябрьских выборов] сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны».

В пятерку лидеров предвыборного списка «Единой России», предложенную президентом, вошли люди, «в которых нет никаких сомнений у подавляющего большинства наших граждан», но хотелось бы, «чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные».

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