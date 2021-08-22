Зеленский хочет создать флот, способный «разблокировать» Черноморский регион

По словам главы государства, Украине необходим собственный флот, чтобы «разблокировать Черноморский и Азовский регионы».
«Поэтому было решено на уровне нашей страны, на уровне Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же самым мощным, каким он был 30 лет назад», — сказал украинский лидер на брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Президент Украины отметил, что Киев уже обращался за помощью в развитии флота к Британии, а также к Штатам и, кроме того, он планирует детально обсудить этот вопрос на встрече с президентом Джозефом Байденом 31 августа.
Ранее Зеленский анонсировал, что к 2035 году Украина будет обеспечена «большим флотом». По его словам, это произойдет в три этапа, первый из которых происходит уже сейчас и завершится к 2024 году, остальные два планируется реализовать в ближайшее десятилетие. Зеленский отметил что амбициозный план по созданию флота помогут осуществить Великобритания и США.