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21:39 (мск), источник: ТАСС

Зеленский: Украина хочет получить от ЕС «бронежилет» от «Северного потока-2»

Как отметил президент Украины, Киеву важно понимать, кто из глав стран Запада сможет обеспечить все гарантии не только на словах.

Источник: Reuters

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Киев хочет получить от ЕС гарантии безопасности в энергетической сфере для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Для меня как для президента должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда. Это не про деньги, точнее не только про экономические компенсации. Это гарантии энергетической безопасности, объема транзита [газа], объема для общества, в том числе для временно оккупированных территорий, которые тоже получают поставки газа», — сказал он в показанном в воскресенье интервью телеканалу «Украина».

По словам Зеленского, Украине важно понимать, кто из глав стран Запада сможет обеспечить все гарантии не только на словах.

«Что будет потом? Какой шантаж будет потом? Кто нам обеспечит из европейских лидеров или США гарантии безопасности для нас в энергетическом секторе, кто обеспечит их выполнение со стороны РФ? Мы хотим получить это не только на словах при всем уважении к разным европейским лидерам», — отметил Зеленский.

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