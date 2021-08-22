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22:51 (мск), источник: ТАСС

Зеленский признал, что Киеву нужна помощь США для выполнения программы развития Украины

По словам президента Украины, проекты в рамках стратегии развития оцениваются в $300 млрд.

Источник: Reuters

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может обойтись без помощи США при реализации программы развития страны, но тогда потребуется больше времени.

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«У нас стратегия развития Украины разработана впервые за 30 лет независимости. Она касается экономики, предприятий оборонного сектора, ракетной программы, программы нашего украинского черноморского флота. Задачи будут переданы, и здесь нам нужна помощь Соединенных Штатов Америки», — признал в показанном в воскресенье интервью телеканалу «Украина» Зеленский.

По его словам, проекты в рамках стратегии развития оцениваются в $300 млрд. «Здесь нам нужна помощь США. Но помощь, нам не нужны подарки. Нам это не нужно. Нам надо просто сократить время, выстроить серьезную программу противовоздушной обороны и черноморского флота. В любом случае мы это сделаем и без всякой помощи, это просто будет дольше», — пояснил президент.

В четверг Зеленский заявил, что к 2035 году на Украине планируют завершить программу развития ВМС. Она рассчитана на три этапа: первый — до 2024 года, второй — до 2030 года, третий — до 2035 года. По словам президента, в стране создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется построить военно-морскую базу в Бердянске.

Украина потеряла основные базы ВМС после воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года. Из Севастополя и Новоозерного на озере Донузлав они переместились в Одессу и Николаев. Единственным важным кораблем ВМС остается фрегат «Гетман Сагайдачный».

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