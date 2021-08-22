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22 августа, источник: Life.ru

«Некоторые хотят проблем»: Талибы объяснили, зачем отправили сотни бойцов в Панджшер

По словам представителя политофиса движения, последним решением ситуации остаётся война.

Источник: AFP 2021

Радикальное движение «Талибан"* отправило сотни бойцов в провинцию Панджшер с целью установления в стране единого режима, так как эта территория до сих пор остаётся единственной частью Афганистана, неподконтрольной боевикам. Об этом рассказал представитель политофиса талибов Мухаммед Наим в интервью телеканалу «Аль-Хадас».

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«Наша цель — объединить страну, разных режимов быть не может. Однако некоторые хотят проблем. Если проблемы не могут быть решены путем взаимопонимания, последним решением остаётся война», — сказал Наим.

Напомним, ранее сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Панджшер, лидер сопротивления в регионе Ахмад Масуд отказался передать контроль над ним радикалам.

Как сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения «Талибан» вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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