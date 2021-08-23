07:37 (мск), источник: ТАСС
Лавров заявил, что Россия и США далеки от уровня конфронтации времен Карибского кризиса
Глава МИД РФ подчеркнул, что тогда СССР и США были на грани ядерной войны.
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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Напряженность в отношениях России и США далека от того, какой она была в период Карибского кризиса, когда СССР и США были на грани ядерной войны, заявил Лавров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
«Не думаю, что исторические параллели такого рода уместны.
Тем не менее, по словам Лаврова, нельзя игнорировать противоречия между основными мировыми игроками, «которые, к сожалению, продолжают углубляться». «Одной из причин стал курс Вашингтона на сдерживание развития России и Китая. Часть этой политики — односторонний демонтаж системы договоренностей в области контроля над вооружениями, наращивание силовых возможностей США на европейском и тихоокеанском театре военных действий», — пояснил министр.
Сотрудничество в сфере кибербезопасности
Москва и Вашингтон должны вместе начать организацию системного сотрудничества в сфере кибербезопасности, заявил Лавров.
«К обнадеживающим моментам я бы также отнес состоявшуюся по решению лидеров [РФ и США] 28 июля в Женеве первую установочную встречу в рамках
Лавров также подчеркнул, что Москва сохраняет реалистичный взгляд и понимает, что «путь к деэскалации напряженности очень непрост». «В отличие от эпохи “холодной войны”, далеко не все, хотя и многое, в этой области зависит от
Министр отметил, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Россия продолжит вносить свой весомый вклад в поддержание глобальной стабильности, проводя ответственную, прагматичную и предсказуемую внешнюю политику, нацеленную на нейтрализацию угроз и вызовов всеобщей безопасности, а также создание благоприятных условий для мирного развития всех государств.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия хотела бы сделать диалог с США в сфере кибербезопасности регулярным при наличии широкой повестки дня по соответствующей тематике, однако пока Вашингтон стремится ограничить двусторонние контакты в этой сфере лишь проблемой цифрового мошенничества.