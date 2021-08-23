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07:43 (мск), источник: Известия

В МИДе опровергли возможную отправку российских военных в Афганистан

Для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан, талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) не нуждаются ни в чьей военной поддержке. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Источник: AFP 2021

«Такая постановка вопроса не является актуальной. Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же, новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке», — заявил Сыромолотов, отвечая на вопрос об возможности оказания военной помощи РФ талибам.

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21 августа представитель «Талибана» анонсировал представление новой системы управления Афганистаном. По его словам, новая форма правления будет нацелена на защиту прав всего населения.

20 августа представитель талибов заявил, что в Афганистане появится новая конституция, что является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, в данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

19 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не вступал лично в диалог с руководством «Талибана» по будущему Афганистана, но готов это сделать.

16 августа Совет Безопасности ООН также призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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