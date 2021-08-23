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09:47 (мск), источник: ТАСС

Талибы заявили, что не будут преследовать Гани

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Радикальное афганское движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на президента Ашрафа Гани, заверив, что они могут вернуться и жить в Афганистане. Об этом заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани в интервью пакистанскому телеканалу Geo TV.

Источник: AP 2021

По словам Хаккани, между талибами и свергнутыми президентом Ашрафом Гани, вице-президентом Амруллой Салехом и советником по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом «нет вражды».

«Наша сторона прощает всех, от генерала [воевавшего против нас] до простого человека», — приводит в понедельник телеканал слова Хаккани.

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Он также призвал бегущих из страны афганцев не делать этого, добавив, что пропаганду о том, что талибы будут им мстить, «распространяют враги».

Хаккани обещает, что все живущие в стране национальности могут чувствовать себя спокойно. «Таджики, белуджи, хазарейцы и пуштуны — все наши братья», — заверил он.

Тем не менее, как отмечают пакистанские СМИ, количество желающих покинуть Афганистан по-прежнему очень высоко. В том числе, по данным пакистанских властей, в Афганистане остаются порядка 800 пакистанских граждан, которые намерены покинуть эту страну.

Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. По разным оценкам, в Афганистане в разных городах остаются порядка 1 тыс. индийцев.

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