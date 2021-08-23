Талибы заявили, что не будут преследовать Гани

09:47 (мск), источник: ТАСС
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По словам Хаккани, между талибами и свергнутыми президентом Ашрафом Гани,
«Наша сторона прощает всех, от генерала [воевавшего против нас] до простого человека», — приводит в понедельник телеканал слова Хаккани.
Он также призвал бегущих из страны афганцев не делать этого, добавив, что пропаганду о том, что талибы будут им мстить, «распространяют враги».
Хаккани обещает, что все живущие в стране национальности могут чувствовать себя спокойно. «Таджики, белуджи, хазарейцы и пуштуны — все наши братья», — заверил он.
Тем не менее, как отмечают пакистанские СМИ, количество желающих покинуть Афганистан
Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. По разным оценкам, в Афганистане в разных городах остаются порядка 1 тыс. индийцев.