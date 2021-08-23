«Талибан» начал осаду последнего неподконтрольного района Афганистана

Спикер «Талибана» указал, что пока боев в этом направлении не было. «Мы надеемся найти мирное решение для Панджшера», — отметил он.
22 августа «Талибан» поставил повстанцам ультиматум — либо через четыре часа они сдаются, либо движение начинает наступление. Позже боевики заявили, что отправили в Панджшер «сотни» бойцов.
Сопротивление в Панджшере возглавляет вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Когда президент Ашраф Гани бежал из страны, Салех объявил себя главой государства и пообещал, что ни при каких условиях не сдастся талибам.
В последнем свободном от боевиков районе Афганистана находится и один из ключевых лидеров отрядов сопротивления боевикам Ахмад Масуд. Он сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда.
Масуд также сообщил о готовности сформировать совместное с талибами правительство путем переговоров. По его словам, недопустимо создание экстремистского правительства страны, которое станет угрозой как для самого Афганистана, так и для региона. «Если они войдут [в Панджшер] с оружием, мы готовы защищаться до последнего человека, но миру нужно дать шанс, даже если этот мир будет с «Талибаном», — заявил Масуд.