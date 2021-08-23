Кремль предупредил об угрозе гражданской войны в Афганистане

«Сегодня на внеочередном заседании [ОДКБ] тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
По словам Пескова, Москва не планирует выступать посредником между сторонами. «Нет, об этом речи нет», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что Путин в своем выступлении на заседании ОДКБ высказался за необходимость координации подходов к афганской проблеме в рамках Совета Безопасности ООН и G20.
Провинция Панджшер на севере Афганистана остается единственным неподконтрольным талибам регионом. Ранее они призвали лидеров сопротивления сдаться, однако те пообещали дать отпор. В связи с этим «Талибан» направил сотни своих сторонников для захвата провинции Панджшер и начал окружать силы сопротивления.
Силами сопротивления в Панджшере руководит вице-президент Афганистана Амрулла Салех. После того как президент Ашраф Гани бежал из страны, Салех объявил себя главой государства и пообещал, что ни при каких условиях не сдастся талибам.