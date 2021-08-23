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14:06 (мск), источник: РБК

Кремль предупредил об угрозе гражданской войны в Афганистане

Россия не собирается вмешиваться в события в провинции Панджшер в Афганистане, где «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) начал осаду последнего неподконтрольного ему района. Такое заявление сделал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2021

«Сегодня на внеочередном заседании [ОДКБ] тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, Москва не планирует выступать посредником между сторонами. «Нет, об этом речи нет», — сказал представитель Кремля.

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Песков добавил, что Путин в своем выступлении на заседании ОДКБ высказался за необходимость координации подходов к афганской проблеме в рамках Совета Безопасности ООН и G20.

Провинция Панджшер на севере Афганистана остается единственным неподконтрольным талибам регионом. Ранее они призвали лидеров сопротивления сдаться, однако те пообещали дать отпор. В связи с этим «Талибан» направил сотни своих сторонников для захвата провинции Панджшер и начал окружать силы сопротивления.

Силами сопротивления в Панджшере руководит вице-президент Афганистана Амрулла Салех. После того как президент Ашраф Гани бежал из страны, Салех объявил себя главой государства и пообещал, что ни при каких условиях не сдастся талибам.

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