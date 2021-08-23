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15:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Польша построит забор высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией

Власти Польшы приняли решение построить новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter.

Источник: AP 2021

«На границе с Белоруссией будет построен новый прочный забор высотой 2,5 м. В помощь пограничникам будет привлечено больше военных», — написал Блащак.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша нарушила белорусскую государственную границу, спровоцировав пограничный конфликт. По словам Лукашенко, Польша «выдавила» в республику афганских беженцев.

Ранее власти Литвы и Латвии объявили ЧС из-за наплыва мигрантов с белорусской территории.

Литовский парламент одобрил идею строительства на литовско-белорусской границе четырехметрового забора с колючей проволокой. Латвия также не исключает установку временного забора из колючей проволоки.

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