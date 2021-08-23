15:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Польша построит забор высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией
Власти Польшы приняли решение построить новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией
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«На границе с Белоруссией будет построен новый прочный забор высотой 2,5 м. В помощь пограничникам будет привлечено больше военных», — написал Блащак.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша нарушила белорусскую государственную границу, спровоцировав пограничный конфликт. По словам Лукашенко, Польша «выдавила» в республику афганских беженцев.
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