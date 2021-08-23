15:55 (мск), источник: Известия
Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ России
Президент России Владимир Путин 23 августа в ходе форума «Армия-2021» дал старт строительству боевых кораблей для
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Глава государства подчеркнул, что сильной суверенной России нужен мощный и сбалансированный морской флот.
«Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности», — указал глава государства.
Президент указал, что развитие
«(Продолжим) оснащать корабли новейшим вооружением и техникой. Отрабатывать сложные
Глава государства подчеркнул, что на всех кораблях, которые в понедельник закладываются на российских верфях, будет установлено высокоточное оружие. Речь идет о двух многоцелевых кораблях ближней морской зоны и четырех подводных лодках дальней морской зоны.
«На все корабли будут установлены современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи. Эффективность большинства из них подтверждена в ходе выполнения боевых задач в Сирии», — сказал президент.
К 2027 году доля современных кораблей ВМФ должна достигнуть 70%, указал Путин.
«В ближайшие годы вам предстоит серьезная работа по реализации гособоронзаказа, по выполнению планов, обозначенных в госпрограмме “Вооружение”, чтобы уже через шесть лет, в 2027 году, доля современных кораблей в ВМФ достигла 70%», — добавил президент.
О том, что 23 августа начнется строительство шести боевых кораблей и подлодок для