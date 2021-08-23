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15:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что приглашает Россию к участию в площадке «Крымская платформа» для «совместной выработки путей по деоккупации Крыма». В Киеве сегодня, 23 августа, открылся двухдневный саммит «Крымская платформа», заявленная цель которого — координация международных усилий для возвращения Крыма в состав Украины.

Источник: AP 2021

Зеленский пояснил, что комментирование Россией саммита позволило подумать о Москве как о «полноценном участнике Крымской платформы». «Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к “Крымской платформе” для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки», — заявил Владимир Зеленский в ходе саммита (цитата по «РИА Новости»).

Президент Украины также сказал, что по результатам учредительного саммита «Крымской платформы» будет подписана совместная декларация, которая будет открытой для присоединения других государств и создаст прочное политическое основание для дальнейшей работы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва считает недружественным по отношению к России украинский саммит «Крымская платформа».
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По его словам, к этому мероприятию можно относиться однозначно — как к антироссийскому.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. В мероприятии принимают участие 44 страны и международные организации. Делегацию США возглавила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Три прибалтийских государства, а также Словения, Польша, Венгрия, Молдавия и Финляндия будут представлены президентами, а Грузия, Румыния, Хорватия и Швеция — премьер-министрами. Швейцария и Чехия направят в Киев спикеров парламентов. Делегации еще 14 стран возглавят министры иностранных дел.

В Киеве объявили пять приоритетов «Крымской платформы»: расширение санкций в отношении России, обеспечение безопасности в регионах Черного и Азовского морей, защита прав крымчан, преодоление экологических и экономических последствий присоединения Крыма к РФ, а также консолидация международной политики непризнания «попытки аннексии Крыма».

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