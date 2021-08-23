22:42 (мск), источник: ТАСС
В Белом доме заявили, что США смогут подавить угрозу террористов без военных в Афганистане
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Джо Байден дал это понять.
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ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты способны подавить угрозу от запрещенных в РФ террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» (ИГ) и без сохранения многотысячного воинского контингента в Афганистане. Об этом сообщил в понедельник помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Президент [США Джо Байден] дал ясно понять, что, с его точки зрения, американские контртеррористические возможности <…> позволяют нам подавить эти террористические угрозы и без сохранения тысяч и десятков тысяч военных в стране [в Афганистане]», — сказал он, отвечая на вопрос о способности США противостоять группировкам «Аль-Каида» и ИГ после ухода из Афганистана.
Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.