Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найдено новое неврологическое осложнение коронавируса После COVID-19 нарушается работа симпатической нервной системы, регулирующей реакцию на стресс, выяснили ученые
Фоторепортажи
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
10Как выглядят самые грандиозные фонтаны и каскады мира
23 августа, источник: ТАСС

Отчет спецслужб США о происхождении коронавируса будет готов 24 августа

Как сообщили в Белом доме, на подготовку рассекреченной версии уйдет еще несколько дней.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Отчет американских спецслужб по итогам проведенного ими расследования причин появления коронавируса будет готов и передан президенту США Джо Байдену 24 августа, а его рассекреченную версию представят общественности еще через несколько дней. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Читайте также
Вакцина Pfizer стала первой, получившей окончательную лицензию на применение в США

«Это будет завтра», — сказала она, отвечая на вопрос о том, когда будет готов доклад. При этом, по ее словам, на подготовку рассекреченной версии уйдет еще несколько дней.

«Обычно уходит несколько дней, если не больше, на то, чтобы подготовить рассекреченную версию, чтобы представить ее общественности. Конечно же, для президента первого проведут брифинг относительно всего, что удалось выяснить, так что у меня нет четкой даты [публикации рассекреченной версии], но я думаю, что это будет через пару или несколько дней после завтрашнего дня [24 августа]», — отметила она. Псаки добавила, что пока не может точно сказать, в какой именно форме будет представлена эта рассекреченная версия.

В середине августа телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал о том, что американская разведка после более чем двух месяцев расследования причин появления коронавируса все еще не может определиться с единой позицией по вопросу о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории или сформировался естественным путем. Один из источников, знакомых с ходом расследования, отметил, что в нынешней версии доклада «нет ничего из ряда вон выходящего».

Президент США Джо Байден в конце мая заявил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: после контакта человека с инфицированным животным или из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии. Американский лидер поручил спецслужбам вновь удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.

 "Генерал Лебедь выхватил автомат и дал несколько очередей в воздух. Вся площадь легла на асфальт"
Она бросила мужа. Таких тогда называли разлучницами, распутницами, дамами полусвета
Белый дом: США в Афганистане справятся с террористами без армии
Россия вернулась на первое место по турпотоку в Турцию
Утвержден порядок информирования россиян о размере пенсии
Хабиб Нурмагомедов принес извинения афганскому народу
Сергей Семак объяснил завышенные зарплаты российских футболистов
В Госдуме назвали источники для выплат пенсионерам и военным
Gnezdo.ru
Реакция крымчанки на истребители РФ удивила
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Кино
Бледанс с сыном, Борщева с дочкой: звезды на кинопремьере Знаменитости посетили специальный показ мультфильма «Щенячий патруль в кино»
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Подростки. 280
Когда "просыпается" школа? 99
Имя для девочки 94
Это нормально? 79
Леди
В гостях: как выглядит роскошная квартира Анны Семенович Рассказываем и показываем жилье певицы
Дом
Интерьер в цвете: удобная квартира для молодой семьи
Как сохранить воспоминания об отпуске
Дом по-скандинавски: 4 замечательных проекта
В гостях: как выглядит квартира Надежды Бабкиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь