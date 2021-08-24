07:30 (мск), источник: Lenta.Ru
Американцев захотели оставить без обещанных денег
Умеренные члены Демократической партии выступили против планов по реализации многомиллионной программы президента США Джо Байдена по стимулированию экономики.
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Часть обещанных 3,5 триллиона долларов должны были направить на социальную защиту, но
Девять умеренных демократов не одобряют пакет поддержки экономики, оставаясь в меньшинстве и идя против мнения самых влиятельных лидеров своей партии, в том числе спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Общая сумма проекта составляет один триллион долларов, и его уже принял Сенат.
Если учесть, что республиканцы давно оспаривают бюджетный план президента в 3,5 триллиона долларов и вряд ли захотят отдать за него свои голоса, мнения девяти умеренных демократов будет более чем достаточно, чтобы свернуть проект. Оппозиция внутри партии Байдена требует, чтобы президент подписал инфраструктурный пакет немедленно. Для конгрессменов это означало бы победу, которую они могли бы использовать в качестве рекламы в своих кампаниях по переизбранию в следующем году.
«Палата представителей не может позволить себе ждать месяцами или сделать
Нэнси Пелоси активно занимается сбором нужных ей голосов, используя свое влияние. «Очень важно, чтобы наша фракция действовала единодушно в нашей решимости обеспечить детям прогресс, который бывает раз в столетие», — написала она. В пятницу ее офис выпустил письмо от председателя Фракции латиноамериканцев в Конгрессе, в котором он призвал законодателей поддержать резолюцию о бюджете. Четверо из девяти умеренных, которые потребовали, чтобы законопроект об инфраструктуре был принят первым, являются членами этого собрания. Председатель написал, что такие положения, как расширенные налоговые льготы на детей и путь к гражданству для многих иммигрантов, обеспечат «справедливое выздоровление» для испаноязычных и других семей.
Чтобы принять
В случае принятия пакет поддержки экономики на 3,5 триллиона долларов будет направлен на систему социальной защиты, окружающей среды и другие программы в течение следующего десятилетия. Эта масштабная мера, в значительной степени финансируемая за счет увеличения налогов для богатых граждан и крупных предприятий, составляет основу политики Байдена по помощи семьям после пандемии и борьбе с изменением климата.