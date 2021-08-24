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12:09 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Выплата осуществляется в сентябре «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления».

Источник: Reuters

Как сообщает во вторник пресс-служба Кремля, одним указом такая выплата назначается пенсионерам, «проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения».

Второй указ распространяет такую выплату на остальные категории пенсионеров.

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Согласно документам, единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты».

Как следует из указов, получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему иных мер социальной поддержки. Гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания, единовременная денежная выплата также осуществляется в полном размере. Отдельно отмечается, что эти выплаты защищены от каких-либо штрафов или пеней.

«Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся», — говорится в обоих указах.

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В случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре, ее выплата может быть произведена позднее. Единовременная денежная выплата, не полученная гражданином в связи с его смертью, осуществляется в порядке, установленном законодательством для различных категорий пенсионеров.

22 августа Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тыс. рублей. Как сообщил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, на эти выплаты потребуется порядка 500 млрд рублей из бюджета РФ. По его словам, в России порядка 40 млн пенсионеров, получающих страховые пенсии, около 3,5 млн человек, получающих социальные пенсии, а также военные пенсионеры.

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