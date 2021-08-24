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12:34 (мск), источник: ТАСС

Минтруд назвал регионы, где зафиксировали наибольший уровень бедности в России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уровень бедности по РФ составляет 12,1%, при этом наибольший уровень бедности фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в данных Минтруда, представленных замдиректора департамента информационных технологий Андреем Лебедевым на пленарной сессии форума «Сообщество».

Источник: Reuters

Согласно данным, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1%. При этом наибольший уровень бедности фиксировался в Туве — 34,1,%, Ингушетии — 30% и Кабардино-Балкарской Республике — 24,2%.

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